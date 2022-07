Ambiente:sequestro cava e impianto inerti nel reggino

(ANSA) - VARAPODIO, 01 LUG - I carabinieri forestali hanno sequestrato, a Varapodio, una cava ed un impianto per la lavorazione di inerti. Il rappresentante legale della società di gestione della cava è stato denunciato per reati ambientali.

I sigilli sono stati apposti all'intera area a seguito di controlli effettuati inizialmente su due autocarri al servizio dell'impresa ed utilizzati per il trasporto dei materiali di cava. Secondo gli accertamenti dei militari i mezzi sarebbero risultati privi di copertura assicurativa e delle prescritte revisioni periodiche. L'ispezione è stata successivamente estesa agli impianti di lavorazione e, dagli esiti del controllo, è emerso che la ditta che gestisce l'attività risulterebbe priva della prevista Autorizzazione unica ambientale. (ANSA).