Migranti: due sbarchi nel crotonese, arrivati in 149

(ANSA) - CROTONE, 27 GIU - Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste crotonesi. Nella giornata di lunedì sono stati due gli eventi gestiti entrambi dalla Prefettura di Crotone. Il primo arrivo è avvenuto in mattinata in località Le Cannella dove sono approdate 75 persone soccorse a bordo di una imbarcazione a vela che si è arenata sulla spiaggia. Si tratta della stessa spiaggia dove, a novembre scorso, avvenne il salvataggio di una ottantina di migranti da parte delle forze dell'ordine che non esitarono a buttarsi nel mare agitato. I profughi provengono tutti dall'Afghanistan; tra loro 45 uomini, 7 donne e 23 minori di cui tre non accompagnati.

A qualche ora di distanza, al porto di Crotone, sono sbarcate 74 persone la cui imbarcazione a vela era stata intercettata al largo della costa calabrese. A bordo 53 uomini, 8 donne e 14 minori provenienti da Afghanistan, Iran, Iraq e Turchia.

Dopo le operazioni di sbarco, i migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto.

