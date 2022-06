Aggressione a ex moglie,divieto di avvicinamento per 52enne

(ANSA) - PENTONE, 22 GIU - Avrebbe maltrattato l'ex moglie minacciandola e offendendola con frasi oltraggiose ricorrendo, in molteplici occasioni, anche a violenze verbali e fisiche.

I carabinieri hanno notificato ad uomo di 52 anni, di Pentone, una misura autelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

Il provvedimento è stato emesso dall'ufficio Gip-Gup di Catanzaro, su richiesta della Procura, nei confronti del cinquantaduenne che avrebbe reiterato più volte le sue condotte violente. In particolare, in una circostanza, nell'aprile del 2021, l'uomo avrebbe aggredito non solo verbalmente l'ex consorte, proferendole epiteti e minacce di ogni tipo, ma si sarebbe scagliato anche fisicamente contro di lei davanti al loro figlio minore, colpendola al braccio per non permetterle di filmare la scena con il cellulare. Successivamente l'avrebbe poi fatta cadere a terra sferrandole dei calci al fianco destro.

(ANSA).