Donna morta e tre feriti per tamponamento su Autosole

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 15 GIU - Una donna di 70 anni morta e tre feriti lievi è il bilancio di un incidente che si è verificato stamani sull'autostrada del Sole tra Fabro e Orvieto.

L'auto sulla quale viaggiava la famiglia, di origini calabresi, avrebbe tamponato un mezzo pesante, stando ad una prima ricostruzione della dinamica da parte della polizia stradale di Orvieto. I tre feriti sono stati ricoverati presso l'ospedale orvietano.

Era nata a Comiso, in provincia di Ragusa, ma risedeva da diversi anni nel Comune di Stefanaconi, nel Vibonese, la donna morta in un incidente stradale lungo l'Autostrada del Sole, nei pressi di Orvieto. Si chiamava Iolanda Distabile, di 76 anni. La vittima si stava dirigendo in auto con un figlio ed altre persone a Firenze per delle visite odontoiatriche. Durante il tragitto, nei pressi di Orvieto, per cause in corso di accertamento, la vettura ha urtato un camion ribaltandosi più volte. La donna era la zia del consigliere comunale di Vibo Valentia, Giuseppe Russo (Italia al Centro).