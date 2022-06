Covid: in Calabria forte calo ricoveri in area medica

(ANSA) - CATANZARO, 15 GIU - Forte calo dei ricoverati in area medica in Calabria nelle ultime 24 ore. I degenti - nel saldo tra ingressi ed uscite - scendono di 22 e sono adesso, in totale, 135. Stabili a 2 i ricoverati in terapia intensiva. I nuovi contagi sono 866 (ieri 1.019) con un tasso di positività che resta sopra il 20% passando dal 20,23 di ieri al 20,99% di oggi. Nello stesso arco temporale c' stato un decesso che porta a 2.638 il totale delle vittime. Tornano a calare, di poco, i casi attivi che sono 31.558 (-48). Gli isolati a domicilio sono 31.421 (-26) ed i nuovi guariti sono 913. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.173.170 con 398.247 positivi. (ANSA).