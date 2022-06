Incidenti stradali: scontro suto-camper, un morto

(ANSA) - STRONGOLI, 12 GIU - Un uomo di 31 anni, Francesco Licciardi, di Cirò Marina, è morto in un incidente stradale avvenuto nella mattinata sulla Statale 106 nel territorio di Strongoli Marina. Per cause in corso di accertamento, la vettura guidata dall'uomo - una Fiat 112 - all'altezza dell'incrocio che porta verso le scuole di Strongoli Marina, si è scontrata con un camper che procedeva verso Nord. L'uomo è stato sbalzato fuori dall'auto ed è deceduto sul colpo, mentre l'autista del camper è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco (da Crotone e Cirò Marina) per mettere in sicurezza le auto. La statale 106 al km 261,800 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Cirò Marina. Con quello di stamani sono dodici dall'inizio dell'anno i morti sulla Statale 106 in Calabria.

