Covid: in Calabria decessi tornano a quota zero

(ANSA) - CATANZARO, 02 GIU - Dopo i 5 di ieri, tornano a quota zero i decessi per Covid in Calabria. Il totale dei morti resta fermo, così, a 2.616. I nuovi contagi sono stati 528 (totale 390.86), in diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 601. Il tasso di positività è il 14,35% (ieri il 15%), con 3.679 tamponi effettuati, in calo rispetto a ieri, quando avevano toccato quota 4.006 (dato complessivo 3.129.380).

Diminuiscono i ricoveri nei reparti di cura, -10 (totale 164), mentre aumentano di un'unità quelli nelle rianimazioni (totale 4). I nuovi guariti sono 1.425 in più (totale 352.958) e gli attualmente positivi 897 in meno (dato complessivo 35.293). In calo di 888 unità gli isolati a domicilio (totale 35.125). I dati sono contenuti nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle informazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 3.793 (48 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3.742 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56.993 (56.679 guariti, 314 deceduti). - Cosenza: casi attivi 24.120 (51 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24.069 in isolamento domiciliare); casi chiusi 78.685 (77.577 guariti, 1.108 deceduti). - Crotone: casi attivi 1.274 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.260 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.647 (39.416 guariti, 231 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 3.218 (42 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.175 in isolamento domiciliare); casi chiusi 140.745 (139.966 guariti, 779 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 2.223 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 37.525 (37.354 guariti, 171 deceduti).