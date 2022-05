Carabinieri: Comandante Interregionale in visita a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 30 MAG - Il comandante del Comando interregionale carabinieri "Culqualber" di Messina, competente per le Legioni Calabria e Sicilia, Generale di Corpo d'armata Riccardo Galletta, ha visitato il Comando provinciale di Crotone "dove ad attenderlo - riferisce un comunicato - ha trovato gli ufficiali e i militari della sede, una rappresentanza del personale delle Compagnie di Cirò Marina e Petilia Policastro, delle 21 Stazioni ubicate nella provincia, del Gruppo Forestale, del Nucleo Ispettorato del lavoro e della sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica del capoluogo".

"L'alto ufficiale - prosegue la nota - nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto al diffondersi della pandemia, ha incontrato tutti i militari e quelli in quiescenza dell'Associazione nazionale carabinieri di Crotone, esprimendo al personale in servizio i suoi complimenti tanto per la diuturna attività posta in essere quanto per i risultati i più che soddisfacenti conseguiti nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni riconducibili sia alla criminalità comune che a quella organizzata. Il generale Galletta si è soffermato, altresì, sui valori propri degli appartenenti all'Arma dei carabinieri e sull'importanza della vicinanza, soprattutto in questo periodo in cui lentamente la popolazione sta riguadagnando una vita normale e serena dopo la biennale situazione pandemica, alla cittadinanza della provincia.

Rammentando, anche in tal senso, la funzione sociale dell'Arma dei carabinieri, resa possibile anche grazie all'impegno di quanti hanno terminato il servizio attivo e sono comunque rimasti legati alle istituzioni con funzioni di supporto, per esempio, alla Protezione civile".

"Successivamente - é detto ancora nel comunicato - il Comandante Interregionale si è intrattenuto con gli ufficiali del Comando provinciale, illustrando le sue linee guida per ottimizzare e rendere ancora più efficace ed efficiente la presenza dell'Arma dei Carabinieri nel territorio. Il generale Galletta, prima di lasciare la provincia di Crotone, si è recato nella sede dell'Ufficio territoriale del Governo per rivolgere un saluto al prefetto, Maria Carolina Ippolito". (ANSA).