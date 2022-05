Covid: Calabria, in calo contagi (+763) e cinque decessi

(ANSA) - CATANZARO, 25 MAG - Tornano a scendere i contagi da Covid-19 riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore: sono 763 i nuovi positivi a fronte di quasi 5 mila tamponi (4.976) e un tasso che rimane quasi invariato al 15,33%. Cinque i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.592. Calano di 11 unità i ricoverati nei reparti di cura (180), mentre aumentano di uno quelli in terapia intensiva (9).

I guariti in più sono 3.434 (337.967); diminuiscono, invece, sia gli attualmente positivi 45.496 (-2.676), sia gli isolati a domicilio 45.307 (-2.666).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riferiscono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.097.480 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 386.055. (ANSA).