Covid: in Calabria 7 vittime e 925 casi, positività 17,34%

(ANSA) - CATANZARO, 20 MAG - Sono 925 i nuovi contagi da Covid in Calabria (ieri 953) ma con un numero di tamponi inferiore il che porta ad un aumento del tasso di positività dal 15,79 al 17,34%. Sette le vittime che portano il totale da inizio pandemia a 2.579. In lieve aumento - nel saldo tra ingressi ed uscite - il numero dei ricoverati in area medica (193) che sale di 5, mentre in terapia intensiva c'è stato un calo di tre. I nuovi guariti sono 3.615, i casi attivi 54.887 (-2.697) e gli isolati a domicilio 54.685 (-2.699). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 3.074.185 con 382.495 positivi. (ANSA).