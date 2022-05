Catanzaro:Donato chiede rinuncia candidato, trascorsi con FN

(ANSA) - CATANZARO, 16 MAG - Valerio Donato, ex Pd, candidato civico a sindaco di Catanzaro alla guida del progetto denominato "Rinascita" sostenuto da una coalizione che comprende anche Forza Italia e Lega, anche se senza simboli di partito, oltre che esponenti del centrosinistra e di Italia Viva, ha chiesto a Jack Di Maio, componente della lista "Prima l'Italia", una delle dieci che lo sostengono, di rinunciare alla candidatura.

"La decisione - riferisce un comunicato dell'ufficio stampa di Donato - é stata presa a conclusione di un incontro che il candidato sindaco ha avuto con i suoi collaboratori nel corso del quale sono state esaminate attentamente le dieci liste".

"Le nostre liste - afferma Valerio Donato in una nota - sono impeccabili, fatte di uomini e donne di ogni estrazione sociale e pronti a impegnarsi per la città. C'è solo un problema di cui sento il dovere di dar conto subito all'opinione pubblica. Ed è un problema etico e politico rappresentato da un candidato di 'Prima l'Italia' a cui ho chiesto di fare un passo indietro. Non perché il candidato in questione non abbia diritto alla candidatura, ma perché i suoi trascorsi con Forza Nuova, che per il sottoscritto e la coalizione che guido costituisce la negazione dei valori fondamentali della democrazia italiana, sono in netta e irredimibile contrapposizione con la mia storia umana, professionale e politica e con quella di tutti gli altri candidati del 'Progetto Rinascita'".

"Sui postulati cruciali della nostra Carta costituzionale - conclude Donato - nessuno di noi ha intenzione di transigere".

(ANSA).