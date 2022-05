Unicef: presidente Pace a varie iniziative nel cosentino

(ANSA) - COSENZA, 06 MAG - La presidente nazionale dell'Unicef, Carmela Pace, accompagnata dalla presidente provinciale, Monica Perri, e dai volontari dell'organizzazione, ha incontrato negli ultimi giorni rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, della Chiesa e del volontariato della provincia di Cosenza.

Stamattina la delegazione dell'Unicef è stata accolta dalla presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro. Nel corso dell'incontro sono stati consegnati a quattro istituti scolastici gli attestati "Scuole amiche dei bambini e degli adolescenti", un riconoscimento riservato agli istituti che hanno seguito il percorso formativo approvato dall'Unicef provinciale e dal Miur.

"La presenza della presidente nazionale dell'Unicef - ha detto Monica Perri - rappresenta il legame tra l'associazione nazionale ed i territori. L'impegno in difesa dei bambini è sempre condiviso e viene portato avanti da tutti noi con impegno, costanza e grande determinazione. L'incoraggiamento della presidente a testimoniare con impegno i valori della fratellanza, della solidarietà e dell'attenzione ai minori ci sprona a fare sempre meglio".

Sempre oggi, nel pomeriggio, nel Museo dei Brettii e degli Enotri, la presidente Pace ha inaugurato il "Baby Pit Stop", spazio speciale dedicato alle mamme ed ai bimbi, in occasione dell'iniziativa promossa dall'Unicef, insieme al Comune e all'associazione "Inner Wheel", sul tema "Costruire futuro.

Insieme per l'allattamento e la cultura". "L'allattamento al seno - ha detto Carmela Pace - rappresenta un fatto fondamentale che noi sosteniamo con diverse iniziative perché si tratta di un passaggio estremamente importante sia per le mamme che per i neonati. Il nostro obiettivo è quello di creare il maggior numero di luoghi possibili in cui le mamme possano allattare i loro piccoli in tranquillità. Ovviamente, abbiamo tanti altri progetti a sostegno dei bambini che meritano una nutrizione adatta ed una vita serena. L'unico modo per tutelare il nostro futuro è mettere insieme tutte le associazioni di volontariato e lavorare unitamente per la tutela dei più piccoli". (ANSA).