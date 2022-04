Covid: in Calabria 7 nuovi decessi, stabile tasso positività

(ANSA) - CATANZARO, 25 APR - Ci sono sette nuovi morti in Calabria a causa del coronavirus (ieri non se ne era registrato nessuno), con il totale dei decessi che raggiunge quota 2.472. I nuovi contagiati sono 823 rispetto ai 2.119 del giorno precedente (totale 348.057), ma con una sensibile riduzione di tamponi effettuati, passati da 9.041 a 3.450 (totale 2.897.004). Aumenta lievemente il tasso di positività, da 23,44% a 23,86%. Invariati i ricoveri nei reparti di cura, che restano fermi a 284, mentre diminuiscono di un'unità quelli nelle rianimazioni (totale 18). I guariti sono 753 (totale 259.610), gli attualmente positivi 85.975 (+63) e gli isolati a domicilio 85.673 (+64).

I dati sono contenuti nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 7.690 (86 in reparto, 9 in terapia intensiva, 7.595 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.994 (42.718 guariti, 276 deceduti). - Cosenza: casi attivi 46.666 (73 in reparto, 5 in terapia intensiva, 46.588 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41.281 (40.231 guariti, 1.050 deceduti). - Crotone: casi attivi 3.936 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.921 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.585 (31.369 guariti, 216 deceduti). - Reggio Calabria: casi attivi 8.687 (95 in reparto, 4 in terapia intensiva, 8.588 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125.079 (124.332 guariti, 747 deceduti). - Vibo Valentia: casi attivi 18.322 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.307 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.425 (19.255 guariti, 170 deceduti).