Covid: in Calabria 7 nuovi decessi, stabile tasso positività (2)

(ANSA) - CATANZARO, 25 APR - Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 7.690 (86 in reparto, 9 in terapia intensiva, 7.595 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.994 (42.718 guariti, 276 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 46.666 (73 in reparto, 5 in terapia intensiva, 46.588 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41.281 (40.231 guariti, 1.050 deceduti).

- Crotone: casi attivi 3.936 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.921 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.585 (31.369 guariti, 216 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 8.687 (95 in reparto, 4 in terapia intensiva, 8.588 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125.079 (124.332 guariti, 747 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 18.322 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.307 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.425 (19.255 guariti, 170 deceduti). (ANSA).