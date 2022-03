Covid: dodici decessi e 3.322 contagi in Calabria,tasso 20%

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAR - Dodici decessi e 3.322 nuovi contagi riscontrati nelle ultime ore in Calabria. Sono stati 16.554, i tamponi eseguiti e il tasso di positività è sceso dal 29% di eri al 20,07%. Le nuove vittime fanno salire il dato a 2.246. Non si arresta il flusso in entrata dei ricoveri nei reparti di cura, +9 mentre non ci sono ulteriori ingressi nelle terapie intensive (13). I guariti aumentano di 1.945 (203.877), cos' come gli attualmente positivi +1.365 (67.530) e gli isolati a domicilio +1.356 (67.131). In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.553.422 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 273.653. (ANSA).