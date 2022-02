Frana minaccia abitato, allarme in Comune Calabria

(ANSA) - SAN CALOGERO, 18 FEB - Ore difficili e complicate a San Calogero, comune della provincia di Vibo Valentia, dove una frana formatasi in località "Lirda" nel 2018 ha ripreso a muoversi minacciando attività commerciali e case. Si tratterebbe, nello specifico, di un versante differente dal precedente ma comunque collegato a quello principale.

Un negozio è stato transennato e chiuso e una famiglia è stata evacuata per precauzione dalla propria abitazione a causa del cedimento di parte di una piazza nelle immediate vicinanze.

Ieri sera è stata convocata al Municipio una riunione operativa del Coc (Centro operativo comunale) alla presenza del sindaco Giuseppe Maruca, del presidente del Consiglio comunale, Paolo Paglianiti, dei tecnici comunali, di carabinieri e vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati il Gruppo Augustus della Protezione civile di Vibo Valentia ed altri gruppi del territorio per visionare lo stato dei luoghi e perimetrare la zona soggetta al crollo. È stata ovviamente la Prefettura di Vibo Valentia che sta monitorando costantemente la situazione che appare particolarmente seria. Nello stesso Ufficio territoriale del Governo è prevista nelle prossime ore la convocazione di un tavolo tecnico. (ANSA).