Covid: in Calabria 1.908 nuovi contagi e cinque vittime

(ANSA) - CATANZARO, 16 FEB - Sono 1.908, a fronte del 2.381 di ieri, i nuovi contagi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore con 14.495 tamponi e il tasso di positività che dal 18,52 si riduce al 13,16%. Cinque le vittime che portano il totale dei decessi a 2.017 dall'inizio della pandemia. Aumentano di otto unità i ricoveri nei reparti ordinari (359) mentre rimangono stabili quelli in terapia intensiva (26). Da ieri a oggi ci sono 1.508 guariti in più (148.186); aumentano anche gli attualmente positivi 47.165 (+395) e gli isolati a domicilio 46.780 (+387).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 2.172.176 mentre le persone risultate positive al Coronavirus sono 197.368.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 6.348 (76 in reparto, 7 in terapia intensiva, 6.265 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.638 (20.421 guariti, 217 deceduti); Cosenza: casi attivi 11.254 (131 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11.114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.096 (32.237 guariti, 859 deceduti); Crotone: casi attivi 2.854 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.826 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.016 (16.843 guariti, 173 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 13.392 (103 in reparto, 10 in terapia intensiva, 13.279 in isolamento domiciliare); casi chiusi 67.047 (66.438 guariti, 609 deceduti); Vibo valentia: casi attivi 13.131 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.115 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.819 (10.670 guariti, 149 deceduti). (ANSA).