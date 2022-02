Tenta il suicidio nella propria abitazione, salvata dai Cc

(ANSA) - CITTANOVA, 10 FEB - Ha tentato di togliersi la vita praticandosi dei tagli ad un braccio e ingerendo candeggina, ma grazie all'intervento di una pattuglia di carabinieri allertati dalla segnalazione di un privato è stata salvata. E' accaduto a Cittanova dove i militari, arrivati sul posto prima del personale medico, hanno trovato la donna nella propria abitazione riversa a terra con i tagli sul braccio mentre rigurgitava della candeggina sussurrando di voler morire. Hanno bloccato l'emorragia di sangue utilizzando un laccio di scarpa rivenuto sul posto ed evitando conseguenze più gravi.

I sanitari, giunti in un secondo momento, sono stati poi coadiuvati nelle operazioni di soccorso dai carabinieri che, dopo aver prestato le prime cure e hanno trasportato la donna all'ambulanza l'ha condotta nell'ospedale di Polistena dove è attualmente ricoverata non in pericolo di vita. (ANSA).