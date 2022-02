Rifiuti: raccolta e smistamento illeciti, sequestrata area

(ANSA) - ROSARNO, 08 FEB - Un'area comunale adiacente alla stazione ferroviaria di Rosarno, utilizzata da persone del luogo per la raccolta e lo smistamento non autorizzato di rifiuti urbani, è stata sequestrata dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro.

L' indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria, si fonda sull'ipotesi di reato relativa alla gestione, organizzata sotto forma d'impresa totalmente illecita, di un'attività attraverso la quale alcune persone si sarebbero occupate della raccolta e dello smistamento di rifiuti (pericolosi e non), anche fuori provincia.

Oltre al sequestro dell'area, i militari, con il supporto del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Reggio Calabria, hanno sottoposto a perquisizione alcune aziende, alla ricerca di eventuali elementi di prova utili. L'attività investigativa si inserisce nelle attività di contrasto contro il deposito e la gestione non autorizzata dei rifiuti.

Nel 2020 erano stati quattro i siti posti sotto sequestro dai militari della Compagnia di Gioia Tauro divenuti nel tempo vere e proprie discariche abusive, alcuni dei quali completamente bonificati solo dopo l'intervento dell'Arma. (ANSA).