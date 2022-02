COVID:il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 07 FEB - Contagi in calo oggi in Calabria come accade regolarmente nei week end. Sono infatti 1.069, in caduta rispetto a ieri quando erano 1.856, i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore.

I tamponi processati sono 6.638 ma il tasso si mostra in lieve discesa rispetto al giorno precedente dal 16,91 al 16,10%.

Aumentano di 9 unità gli ingressi nei reparti ordinari (377), cala di un'unità l'occupazione delle terapie intensive (25). I guariti sono 136.678 (+1.226), gli attualmente positivi 43.005 (-164) e gli isolati 42.603 (-172).

Pesa ancora molto il dato dei decessi: sono stati sette da ieri a oggi - tre in provincia di Cosenza, due in quella di Reggio Calabria e uno ciascuno nel Catanzarese e nel Crotonese - per un dato totale che dall'inizio della pandemia vede 1.951 vittime.

Anche ieri si sono registrati 11 morti.

L'indicazione degli esperti sull'andamento della pandemia sembra orientata verso un graduale generale miglioramento anche se la cautela non è mai abbastanza per un virus che in questi quasi due anni, ha seguito un percorso altalenante. "Andiamo verso un periodo - ha dichiarato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - in cui tutto dovrebbe andare meglio. Un altro discorso è parlare di pandemia vicina alla conclusione. La curva della quarta ondata è in discesa. Stanno scendendo i casi attualmente positivi - ha aggiunto - e si sta allentando la pressione sugli ospedali, soprattutto per quanto concerne la terapia intensiva".

Oggi, intanto, anche in Calabria sono entrate in vigore le nuove misure per la gestione dei casi di positività nelle scuole decise dal Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio.

Secondo alcuni calcoli a livello nazionale oltre 600 mila bambini e ragazzi che finora erano costretti a seguire la didattica a distanza torneranno in classe. (ANSA).