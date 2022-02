Covid:Calabria,nuovi contagi in calo (1.069),sette i decessi

(ANSA) - CATANZARO, 07 FEB - Sono 1.069, in calo rispetto a ieri quando erano 1856, i contagi riscontrati nelle ultime ore in Calabria. Diminuiti i tamponi eseguiti, 6.638 e tasso di positività in lieve discesa dal 16,91 al 16,10%. Sette i decessi che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.951.

Aumentano di 9 unità gli ingressi nei reparti ordinari (377), cala di un'unità l'occupazione delle terapie intensive (25). I guariti sono 136.678 (+1.226), gli attualmente positivi 43.005 (-164) e gli isolati 42.603 (-172).

In Calabria, ad oggi - segnala il report sui dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.078.545.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 181.634.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 6.947 (66 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.876 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.249 (18.040 guariti, 209 deceduti); Cosenza: casi attivi 10.960 (147 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.804 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.267 (31.442 guariti, 825 deceduti); Crotone: casi attivi 2.980 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.958 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.815 (14.647 guariti, 168 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 10.526 (124 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 61.476 (60.883 guariti, 593 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 11.424 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.409 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.237 (10.091 guariti, 146 deceduti). (ANSA).