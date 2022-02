Cancello esce da binario e travolge 60enne, morto

(ANSA) - CATANZARO, 05 FEB - Un sessantenne è morto stasera schiacciato da un cancello scorrevole uscito dalle guide. Il fatto è accaduto a Catanzaro, in viale Magna Grecia, in un piazzale vuoto. Mentre si trovava vicino al cancello - lungo 15 metri e alto tre - questo ha scarrellato dal binario, travolgendolo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco ed i medici del Suem 118 che però hanno solo potuto constatarne la morte. Sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione la vittima si sarebbe trovata nel piazzale per fare un sopralluogo in vista di futuri lavori. (ANSA).