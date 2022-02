Covid:Calabria,11 vittime e 1.412 contagi, positività 14,32%

(ANSA) - CATANZARO, 04 FEB - Undici vittime e 1.412 contagi sono i dati delle ultime 14 ore in Calabria legati alla pandemia da Covid. Il totale dei decessi sale così a 1.924 dall'inizio dell'emergenza. I nuovi positivi sono in calo rispetto ad ieri (2.215) anche per effetto di una riduzione dei tamponi fatti, passati da 12.445 a 9.861. In ogni caso, si abbassa il tasso di positività che scende al 14,32 dal 17,8%. Forte riduzione dei ricoverati in area medica (388) che calano di 16 unità mentre resta stabile a 22 il numero di quelli in terapia intensiva.

Rallenta la crescita dei casi attivi che sono 42.140 (+301), e degli isolati a domicilio 41.730 (+317) mentre i nuovi guariti sono 1.100. Ad oggi sono stati fatti 2.052.976 tamponi con 177.441 positivi. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 6.923 (68 in reparto, 3 in terapia intensiva, 6.852 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.719 (17.511 guariti, 208 deceduti).

Cosenza: casi attivi 10.832 (153 in reparto, 8 in terapia intensiva, 10.671 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.150 (31.333 guariti, 817 deceduti). Crotone: casi attivi 2.856 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.836 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.444 (14.280 guariti, 164 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 10.026 (132 in reparto, 10 in terapia intensiva, 9884 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59.315 (58.734 guariti, 581 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 11.336 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.324 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.088 (9.944 guariti, 144 deceduti). (ANSA).