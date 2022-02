COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 02 FEB - Tornano sopra quota duemila i contagi in Calabria: nelle ultime 24 ore, infatti, sono esattamente 2.034 i positivi riscontrati con 11.640 tamponi eseguiti e il tasso che sale dal 15,25% al 17,47%. Anche la striscia nera dei decessi continua ad allungarsi con numeri sempre alti: nove vittime che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.905.

Notizia un po' più positive dal fronte ospedaliero dove scendono, anche se di poco, i ricoveri: meno uno nei reparti ordinari (410) e -2 nelle terapie intensive (21). I guariti sono 130.587 (+1.535), gli attualmente positivi 41.322 (+490) e gli isolati a domicilio 40.891 (+493).

A riprova di un aumento dei contagi soprattutto in età scolare da Mormanno, nel Cosentino, arriva la notizia della chiusura da oggi al 12 febbraio compreso delle scuole di ogni ordine a grado. La decisione di sospendere le attività didattiche in presenza è stata presa dal sindaco Giuseppe Regina di concerto con la dirigente scolastica dell'istituto omnicomprensivo. Nella cittadina del Pollino attualmente sono 36 i casi di positività accertata sul territorio comunale, di cui quasi la metà studenti, e 60 le persone in isolamento domiciliare.

Per domani intanto è previsto, in Calabria, l'arrivo di 31.100 dosi di vaccini Moderna. Ad annunciarlo è Poste Italiane che ne curerà la distribuzione attraverso il suo corriere Sda. Il mezzo speciale, attrezzato di cella frigorifero, raggiungerà le strutture sanitarie territoriali delle cinque province calabresi. In particolare le dosi saranno così ripartite: 11.100 dosi andranno a Castrovillari, 2.600 a Crotone, 6.000 a Lamezia Terme, 2.600 a Vibo Valentia e 8.800 a Melito Porto Salvo. Le fornitura alle strutture ospedaliere avverranno anche in questa occasione in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e l'Esercito Italiano. (ANSA).