Pneumatici fuori uso,in Calabria raccolte 8 mila tonnellate

(ANSA) - CATANZARO, 26 GEN - In Calabria, nel 2021, Ecopneus ha raccolto e riciclato 8.107 tonnellate di pneumatici fuori uso(Pfu), equivalenti in peso ad oltre 900mila pneumatici da autovettura. E' quanto si afferma in un comunicato della società consortile senza scopo di lucro operante nel settore in Italia.

Secondo i dati di Ecopneus, la Calabria è l'undicesima regione in Italia per quantità di pneumatici fuori uso generati e raccolti nel 2021, un dato strettamente legato al numero di abitanti e al numero di veicoli circolanti nella regione. Nella regione la società ha risposto a 914 richieste di prelievo arrivate da 1.042 gommisti, stazioni di servizio e autofficine.

Nel dettaglio 3.056 tonnellate di Pfu sono state raccolte in provincia di Cosenza, 2.417 tonnellate in quella di Reggio Calabria, 1.120 (Catanzaro), 1.049 (Crotone) e 465 tonnellate (Vibo).

"Il 2021 - afferma Federico Dossena, direttore generale di Ecopneus - è stato un anno complesso per l'intero sistema e anche il 2022 è partito segnato dalle conseguenze della situazione sanitaria che stiamo purtroppo ancora vivendo. Lo scorso anno, nonostante la situazione emergenziale, siamo riusciti comunque a raggiungere pienamente gli obiettivi di legge, garantendo una raccolta capillare su tutto il territorio nazionale e dando il nostro contributo per risolvere un problema causa di forti sofferenze per i gommisti". (ANSA).