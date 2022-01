Covid: dodici vittime e 776 casi in Calabria, +1.276 guariti

(ANSA) - CATANZARO, 24 GEN - Dodici vittime in Calabria, quasi il doppio di ieri (7), e 776 casi, quasi dimezzati rispetto al giorno precedente (1.329) ma con un numero minore di tamponi: solo 5.422. Scende il tasso di positività dal 15,61 al 14,31%. Il totale dei decessi sale a 1.801. In calo i ricoveri nei reparti ordinari,-4 (435) mentre rimangono stabili quelli in terapia intensiva, 33. Aumentano i guariti, 1.276 in più (117.138); diminuiscono gli attualmente positivi 512 in meno (41.323) così come gli isolati 40.855 (-508).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è di 1.940.759. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 160.262.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro casi attivi 6.289 (86 in reparto, 10 in terapia intensiva, 6.193 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.286 (15.094 guariti, 192 deceduti); Cosenza: casi attivi 10.045 (128 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.908 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.324 (30.533 guariti, 791 deceduti); Crotone: casi attivi 3.074 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3046 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.655 (11.508 guariti, 147 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 12.817 (171 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.633 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49.585 (49.058 guariti, 527 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 8.879 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.859 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.564 (9.430 guariti, 134 deceduti). (ANSA).