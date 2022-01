Gli scoppia petardo in mano,grave studente in Calabria

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 20 GEN - Uno studente di 17 anni è rimasto ferito in maniera grave ad una mano dallo scoppio di un grosso petardo. Il fatto è avvenuto a Vibo Valentia, nella centralissima piazza Municipio, prima che il ragazzo, originario di Soriano Calabro, entrasse in aula all'interno dell'istituto cittadino che frequenta. La piazza era affollata per la presenza di centinaia di altri studenti dei quattro istituti scolastici che si trovano nella zona.

Il diciassettenne è stato subito soccorso e portato nell'ospedale di Vibo Valentia dove i sanitari si stanno prodigando per tentare di salvargli la parte dell'arto devastata dalla deflagrazione. (ANSA).