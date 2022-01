Covid: in Calabria 14 decessi e 2.785 nuovi contagi

(ANSA) - CATANZARO, 20 GEN - Quattordici decessi e 2.785 contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. Sale a 1.766, con questo nuovo pesante aggiornamento, il dato delle vittime dall'inizio della pandemia di Covid 19 nella regione. Il tasso di positività dal 18,18 passa al 18,29% e restando più o meno stabile con 15.230 tamponi eseguiti. Diminuiscono di quattro unità i ricoverati nei reparti ordinari, 435 mentre c'è un ingresso in più in terapia intensiva, 35. I guariti sono complessivamente 112.625 (+1.660), gli attualmente positivi 40.027 (+1.111) e gli isolati a domicilio 39.557 (+1.114).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è di 1.903.850 (+15.230).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 154.418.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 5.761 (68 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.682 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.840 (14.649 guariti, 191 deceduti); Cosenza: casi attivi 9.951 (135 in reparto, 8 in terapia intensiva, 9808 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.902 (30.124 guariti, 778 deceduti); Crotone: casi attivi 2.765 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.735 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.470 (11.331 guariti, 139 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 13.071 (180 in reparto, 15 in terapia intensiva, 12.876 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46.267 (45.752 guariti, 515 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 8.260 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.240 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.390 (9.257 guariti, 133 deceduti). (ANSA).