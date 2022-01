COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 17 GEN - Il Covid non molla la presa in Calabria, anche se i contagi nelle ultime 24 ore sono diminuiti.

Rimane in zona rossa Platì fino al 23 gennaio così come viene prorogata fino alla stessa data, in base all''ordinanza licenziata dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, la zona arancione a Rosarno, Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola. In arancione anche altri 12 comuni del reggino: Bagaladi, Bova Marina, Brancaleone, Caulonia, Cosoleto, Gioiosa Ionica, Monasterace, Montebello, Placanica, San Luca, Seminara e Stignano. Calano i positivi: 1.693 con 9.382 tamponi (ieri erano 2.137 con poco meno di 10 mila test) e il tasso che dal 21,56 scende al 18,05% . Sempre alto, però, il numero dei decessi, 8 per un totale di 1.731 vittime dall'inizio della pandemia.

Aumentano ancora i ricoveri nei reparti ordinari, 438 (+6),diminuiscono di due unità le terapie intensive (35).

Sono diecimila bimbi calabresi vaccinati in 5 giorni di campagna regionale nelle scuole come annuncia la vicepresidente della Giunta regionale della Calabria e assessore all'Istruzione, Giusi Princi, al termine della seconda tranche dell'iniziativa Open vax school days. "Gli open vax school days - sottolinea - sono stati un successo: la complessa macchina organizzativa che abbiamo messo in moto ha funzionato alla perfezione".

I rischi legati alla diffusione del virus tuttavia non si attenuano. Sospese per dieci giorni, da oggi fino al 28 gennaio, a Catanzaro le attività all'interno dell'asilo comunale "Pepe".

Il provvedimento adottato dal Comune si è reso necessario "dopo che sono state riscontrate infezioni da Covid fra il personale e gli alunni". (ANSA).