Vandali danneggiano Presepe ragazzi coop sociale Reggio C.

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 04 GEN - Ignoti hanno vandalizzato la notte scorsa, a Reggio Calabria, il presepe realizzato dai ragazzi della Cooperativa sociale 'Libero Nocera' di Reggio Calabria. Il presepe artigianale si trova in piazza Italia, in pieno centro cittadino, ed era stato costruito nei laboratori pratico-creativi della Cooperativa dai minori disabili.

"Una brutta pagina per la città - commenta addolorato il presidente della cooperativa Gaetano Nucera -. Ignoti hanno scelto di colpire un manufatto realizzato da ragazzi disabili che vivono alcune difficoltà proprio nel cuore della città e sotto lo sguardo del Comune, della Città Metropolitana e della Prefettura. Siamo sconcertati e non abbiamo parole per quanto accaduto. Un gesto inqualificabile, da irresponsabili e dissacrante".

"Un'offesa - aggiunge - alla città, ogni cittadino si dovrebbe sentire offeso. Attaccheremo adesso un manifesto con le nostre considerazioni. Il presepe rimarrà così fino al giorno 6 perchè quanto fatto deve essere visibile. Tutti si devono sentire indignati. Ai nostri ragazzi dico di pensare sempre positivo e di guardare al futuro con sguardo ottimista".

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti che ha definito il gesto, un "atto ignobile, indegno e che mortifica l'intera città. Quanto accaduto - aggiunge - mortifica profondamente l'intera comunità che non può rimanere indifferente di fronte ad un gesto così plateale, compiuto nel cuore del Corso Garibaldi, in una piazza che è centro dei palazzi istituzionali e frequentata, giorno e notte, da famiglie, giovani e giovanissimi".

La zona in cui è avvenuto il danneggiamento è dotata di un sistema di videosorveglianza. (ANSA).