Viabilità: il 22 dicembre riapre la statale 18 a Maratea

(ANSA) - POTENZA, 17 DIC - La circolazione automobilistica sulla statale 18 "Tirrena inferiore", a Maratea (Potenza), su un tratto di oltre due chilometri, sarà ripristinata "a partire dalle ore 19.30 di mercoledì 22 dicembre". Lo ha reso noto l'Anas, spiegando di aver preso la decisione in vista delle festività natalizie. La limitazione del traffico era stata resa necessaria "per l'avvio della cantierizzazione e per l'esecuzione di alcune attività preliminari all'intervento di realizzazione della variante al tratto di statale 18, ai confini tra Basilicata e Campania".

L'intervento, per una spesa di 45 milioni di euro, prevede la realizzazione di due gallerie, lunghe in totale circa due chilometri, per evitare tratti di strada su cui incombe il pericolo di caduta massi. I lavori, che "entreranno nel vivo nel 2022", dureranno circa tre anni. (ANSA).