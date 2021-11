Comuni: Cosenza, Caruso presenta la Giunta

(ANSA) - COSENZA, 13 NOV - Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha presentato la Giunta che lo affiancherà nella sua attività politico-amministrativa. Caruso ha trattenuto per sè la delega al Bilancio.

Maria Pia Funaro é stata nominata vicesindaco, con delega all'ambiente. Gli assessori sono Pina Incarnato, cui sono state attribuite le deleghe edilizia pubblica e privata, toponomastica, digitalizzazione, area metropolitana, urbanistica e riqualificazione e rigenerazione urbana; Veronica Buffone (canile, puc, progetti pubblica utilità e rapporti con l'Ue; Maria Teresa De Marco (salute, benessere e rapporti con le associazioni); Damiano Covelli (mobilità e trasporti); Massimiliano Battaglia (attività produttive, politiche del lavoro e occupazione); Francesco De Cicco (manutenzione ordinaria e straordinaria, rete idrica, rapporti con le cooperative, ecologia oggi e polizia municipale, fognatura e segnaletica stradale) e Pasquale Sconosciuto (quartieri, frazioni, famiglia, sicurezza urbana e verde pubblico).

"Sono deleghe politiche - ha detto il sindaco Caruso - affidate per realizzare al meglio il mio programma. Le altre deleghe saranno assegnate ai consiglieri comunali per utilizzare tutte le energie presenti nell'Assemblea elettiva che si sono spese durante la campagna elettorale a sostegno del progetto 'Cosenza 2050'".

Le deleghe non ancora assegnate sono quelle al Welfare e alla Cultura. (ANSA).