Covid: in Calabria 129 contagi e un decesso, tasso al 4,47%

(ANSA) - CATANZARO, 08 NOV - Sono 129 (ieri erano 179), i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria dove, dopo quattro giorni consecutivi senza vittime, si registra un nuovo decesso, in provincia di Vibo Valentia, che fa salire il totale a 1.455 morti dall'inizio della pandemia. Il tasso di positività scende lievemente dal 4,63 al 4,47% con 2.889 tamponi a fronte dei 3.865 del giorno precedente. I ricoveri nei reparti di cura salgono di un'unità a 114, mentre calano nelle terapie intensive, -1 (8). Aumentano i guariti, +98 (83.696), gli attualmente positivi,+30 (3,564) e gli isolati a domicilio, +30 (3.442). In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.330.166. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 88.715.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 176 (12 in reparto, 4 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.510 (11.352 guariti, 158 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1.429 (37 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1388 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 27.112 (26454 guariti, 658 deceduti); Crotone: Casi attivi 226 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.516 (8401 guariti, 115 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.188 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.143 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 30.060 (29.649 guariti, 411 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 404 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 397 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6688 (6584 guariti, 104 deceduti). (ANSA).