Azimut: Cornetti, in Harmonic Hub per guardare a futuro

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - "È il nostro piccolo contributo a supporto della nascente Financial Alliance for Net Zero scaturita dal G20 e da COP26" commenta Francesco Cicione, fondatore di Entopan, società di consulenza che accompagna diverse realtà a ridefinirsi in ottica di Open Innovation e Digital Transformation, a proposito di Harmonic Innovation Hub.

Quest'ultimo "rappresenta la sintesi di quanto avevamo immaginato quando abbiamo iniziato a progettare il Fondo IPC, uno strumento dedicato alle infrastrutture sociali che segue un approccio di impact investing per produrre effetti sociali e ambientali positivi e allo stesso tempo ritorni finanziari. Il nostro scopo è investire in infrastrutture che guardano al futuro svolgendo attività utili per il territorio e per il Paese capaci di generare una redditività di lungo periodo e in poco tempo dal lancio del Fondo abbiamo realizzato diversi progetti, ciascuno con spiccate caratteristiche ESG riconducibili anche agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'agenda ONU 2030" spiega Andrea Cornetti, ad Real Estate e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa SGR. (ANSA).