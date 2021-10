Covid: in Calabria due nuove zone rosse a Scandale e Savelli

(ANSA) - CATANZARO, 20 OTT - Due nuove zone rosse in Calabria. Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, ha firmato un'ordinanza, la n.71, che riguarda i comuni di Scandale e Savelli, entrambi in provincia di Crotone. I provvedimenti entrano in vigore nei due comuni dalle 22 del 20 ottobre e saranno validi per dieci giorni, fino a tutto il 30 ottobre.

A rendere necessaria l'adozione dell'ordinanza sono stati i dati sull'incidenza del coronavirus nei territori interessati rilevati e comunicati dal dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Crotone.

Nel comune di Scandale, secondo quanto evidenziato, "permane una situazione di criticita'" in termini di diffusione del contagio da Covid 19 "con un numero di casi negli ultimi 7 giorni pari a 22 e ulteriori 9 soggetti già risultati positivi al test antigenico rapido e con un'incidenza superiore ai valori di allerta in rapporto alla popolazione residente e un possibile focolaio in espansione in relazione al numero potenziale di contatti stretti". Analoga situazione è stata riscontrata dalle autorità sanitarie provinciali nel comune di Savelli dove si palesa "un numero di casi attivi negli ultimi 14 giorni pari a 24 dei quali circa il 62% registrati negli ultimi 7 giorni".

