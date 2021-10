Ballottaggi:forte calo affluenza in Calabria, a Cosenza -20%

(ANSA) - CATANZARO, 18 OTT - Forte calo di affluenza in Calabria per i due turni di ballottaggio. A Cosenza, l'unico capoluogo di provincia impegnato nel voto, l'affluenza alla chiusura dei seggi è stata del 44,71% contro il 64,87% del primo turno di 15 giorni fa.

Affluenza in forte calo anche a Siderno (Reggio Calabria), dove ha votato il 43,44% degli aventi diritto, contro il 58,55% del primo turno. (ANSA).