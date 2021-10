Uccise presunto omicida fratello, arrestato a Gioia Tauro

(ANSA) - GIOIA TAURO, 15 OTT - E' stato arrestato dai carabinieri a Gioia Tauro Placido Giacobbe, di 45 anni, condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria per l'omicidio di Arcangelo Pelaia, di 37 anni, avvenuto nel giugno del 2013 a Giffone, nel Reggino.

Pelaia, secondo quanto é emerso dalle indagini dei carabinieri, fu ucciso per vendetta perché nel luglio del 2005 sarebbe stato uno dei responsabili del duplice omicidio di Leonardo e Saverio Giacobbe, quest'ultimo fratello di Placido.

L'arresto di Placido Giacobbe é stato fatto dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dagli stessi giudici che lo hanno condannato all'ergastolo. (ANSA).