Omicidio nell'Astigiano, arrestato presunto esecutore

(ANSA) - BORGIA, 14 OTT - I carabinieri hanno arrestato a Borgia, un centro a pochi chilometri da Catanzaro, un uomo di 33 anni, Ivan Commisso, condannato a 18 anni di reclusione dalla Corte d'assise d'appello di Torino perché ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Di Gianni, di 51 anni, ucciso con tre colpi di fucile da caccia il 13 gennaio del 2013 ad Isola d'Asti, in Piemonte.

L'arresto è stato fatto dai carabinieri di Borgia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dai giudici che hanno emesso la sentenza di condanna a carico di Commisso.

Per l'omicidio di Di Gianni é stato condannato, anche a lui a 18 anni quale mandante, il cugino di Ivan Commisso.

Secondo quanto é emerso dalle indagini, l'omicidio di Di Gianni sarebbe stato da collegare ad un movente d'interesse legato alla gestione da parte della vittima di un night club a Strevi, in provincia di Alessandria. (ANSA).