Covid:Calabria,72 contagi e due vittime, positività al 4,71%

(ANSA) - CATANZARO, 04 OTT - Sono 72 i nuovi contagi da Covid 19 in Calabria. Un dato che risente del basso numero di tamponi (1.528 in questo caso) fatti nel fine settimana. Il tasso di positività sale dal 3,15 al 4,71%. Due le vittime con il totale che arriva a 1.414. Negli ospedali stazionario il numero dei ricoverati in area medica (132) e in calo di uno quelli in terapia intensiva (14). I casi attivi sono 3.359 (-133), gli isolati a domicilio 3.213 (-132) e i nuovi guariti 203. Ad oggi sono stati eseguiti 1.203.033 tamponi con 84.197 positivi. Sono i dati comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 148 (14 in reparto, 4 in terapia intensiva, 130 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.257 (11.102 guariti, 155 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.359 (30 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1326 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.060 (25.416 guariti, 644 deceduti); Crotone: casi attivi 207 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 194 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.933 (7.819 guariti, 114 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 1.221 (69 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1146 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.370 (27976 guariti, 394 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 102 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 98 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6271 (6.172 guariti, 99 deceduti). (ANSA).