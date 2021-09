Covid: calano positivi in Calabria (143), quattro decessi

(ANSA) - CATANZARO, 24 SET - Ancora in calo i nuovi positivi in Calabria: sono 143 (ieri erano 178), i contagi registrati nelle ultime 24 ore, con quattro decessi in più(1.389). Il tasso, in lieve calo, è al 4,20% con 3.407 tamponi eseguiti.

Dieci ricoverati in meno nei reparti di cura (158) e uno in meno nelle terapie intensive (13). Si contano 297 guariti (77.458) e 158 attualmente positivi in meno (4.185); calano anche gli isolati a domicilio, -147(4.014). In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1172301 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 83.032. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 257 (15 in reparto, 4 in terapia intensiva, 238 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11085 (10935 guariti, 150 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1423 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1377 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 25605 (24971 guariti, 634 deceduti); Crotone: Casi attivi 338 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7653 (7540 guariti, 113 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1726 (82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1640 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 27416 (27029 guariti, 387 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 95 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6211 (6114 guariti, 97 deceduti). (ANSA).