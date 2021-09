Minaccia donna con una pistola e le ruba gioielli, arrestato

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 20 SET - E' entrato nell'abitazione di una donna di 61 anni, che vive da sola e, dopo averla minacciata impugnando una pistola, le ha portato via i gioielli. Un uomo, di 73 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro.

Il fatto è accaduto in contrada Torricella di Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano. Il malvivente, entrato nella casa della sessantunenne, sotto la minaccia dell'arma, ha iniziato a cercare indisturbato oggetti di valore e denaro in tutte le stanze. Trovato un sacchetto con all'interno dei gioielli, l'ha preso ed è fuggito. La vittima ha immediatamente allertato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno ascoltato la donna che è riuscita a dare una descrizione minuziosa dell'uomo. I carabinieri hanno avviato le ricerche individuando il 73enne nella frazione di Schiavonea, poco distante dall'abitazione. Addosso all'uomo, dopo una perquisizione personale, sono stati trovati anelli e collane, restituiti alla proprietaria. La pistola non è stata trovata.

