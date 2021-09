Covid: in Calabria 127 casi e 3 morti, tasso positività 4,75%

(ANSA) - CATANZARO, 20 SET - In calo i nuovi positivi al Covid 19 in Calabria ma per effetto del ridotto numero di tamponi fatti nel fine settimana. I contagi delle ultime 24 ore sono 127 con 2.674 tamponi fatti, 800 in meno rispetto a ieri.

Il tasso di positività scende dal 5,75 al 4,75%. Tre le vittime con il totale che arriva a 1.376. In aumento i ricoveri in area medica, con il saldo tra ingressi e dimissioni, che cresce di 7 unità a 174. Scendono da 16 a 15, invece, i ricoverati in terapia intensiva. I casi attivi sono 4.633 (-51), gli isolati a domicilio 4.444 (-57) ed i nuovi guariti 175. Ad oggi sono stati eseguiti 1.157.600 tamponi con 82.383 positivi. I dati giornalieri sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 242 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.022 (10.872 guariti, 150 deceduti). Cosenza: casi attivi 1.565 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1516 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.306 (24.674 guariti, 632 deceduti).

Crotone: casi attivi 440 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 431 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7443 (7333 guariti, 110 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.917 (86 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.826 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.973 (26.593 guariti, 380 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 123 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 116 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.159 (6.063 guariti, 96 deceduti). (ANSA).