Acqua: disagi in frazioni Vibo, protesta e blocchi stradali

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 01 AGO - Alcune decine di persone hanno inscenato una protesta a Vibo Valentia per la mancanza di acqua. I disagi idrici sono concentrati, in particolare, nelle frazioni costiere di Vibo Marina, Bivona e Portosalvo.

A guidare la protesta è stato il sindacalista della Confasi, Giovanni Patania. "Adesso basta - ha detto Patania - perché è da giugno che gli abitanti delle frazioni non hanno acqua in casa.

Il Comune latita, la Sorical non sente. Ci troviamo in presenza di una difficile situazione che a questo punto mette a rischio anche l'ordine pubblico".

Nel corso della protesta sono stati effettuati posti di blocco nelle principali strade di Vibo Marina, con conseguente blocco del traffico.

All'iniziativa ha partecipato il capogruppo al Comune del Pd, Stefano Luciano. "Presenterò un'interrogazione - ha detto Luciano - al prossimo Consiglio comunale. Ritengo che il fallimento assoluto dell'Amministrazione comunale sia evidente".

Nei giorni scorsi la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali illeciti connessi al disservizio idrico. (ANSA).