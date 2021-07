Calabria: Bruni scioglie riserva, partecipo per riscatto

(ANSA) - CATANZARO, 13 LUG - "Ho deciso di partecipare per innescare un riscatto, cambiando l'assioma secondo cui tanto è inutile provarci". A dirlo, secondo fonti dem, è stata Amalia Bruni nella riunione del centrosinistra sciogliendo le riserve sulla candidatura alla presidenza della Regione Calabria. "Non vi chiedo di essere solo coalizione - ha detto - ma di sentirci squadra. Da sola non potrei andare da nessuna parte. Sarà un cammino difficile che permetterà alle generazioni che verranno di stare meglio. Forse noi vedremo pochi risultati, ma se serve a innescare un cambiamento va bene perché i cambiamenti sono culturali e sulla cultura ci vuole tempo". (ANSA).