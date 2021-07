COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 09 LUG - Si mantengono più o meno stabili i dati dei contagi da Covid 19 in Calabria, anche se non appaiono del tutto diradati i timori di possibili colpi di coda.

Dagli ospedali in fase di progressivo svuotamento - oggi sono 45 i ricoverati nei reparti di cura e tre quelli nelle terapie intensive - non mancano gli appelli alla cautela e a evitare la sindrome da "liberi tutti" che, alla luce dell'insidiosità della variante Delta (presente ma al momento controllata nella regione), che potrebbe presentare il conto con la ripresa autunnale.

Dall'ultimo report sono 48 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 2,34% con 2.053 tamponi eseguiti. Si registra un decesso, in provincia di Reggio Calabria, con il totale delle vittime dall'inizio della pandemia che sale a 1.234.

Niente zone rosse e situazione sotto controllo,dunque. A destare qualche preoccupazione, però, è il focolaio sviluppatosi in una colonia estiva gestita da religiose a Cetraro. Ad essere stati contagiati dopo che uno degli ospiti aveva fatto ritorno a casa per il fine settimana per poi rientrare, le suore che gestiscono la struttura, i bambini ospiti e due famiglie esterne alla colonia.

In questo contesto, poi, non incoraggia il dato relativo alle vaccinazioni che vede la Calabria ancora all'ultimo posto nella graduatoria nazionale del report del Governo. Dai dati elaborati dalla Fondazione Gimbe, la percentuale di popolazione calabrese che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 32,3% a cui va aggiunto un ulteriore 23% solo con prima dose.

Le dosi di vaccino ci sono. Domani, i furgoni Sda, corriere di Poste italiane recapiteranno alle strutture sanitarie territoriali 10.100 dosi di vaccini "Moderna". I mezzi, attrezzati con speciali celle frigorifere, distribuiranno i flaconi a Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone. (ANSA).