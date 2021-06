Droga:fiuto 'Collins' fa scoprire coca e hascisc, un arresto

(ANSA) - COSENZA, 12 GIU - I carabinieri della Compagnia di Rende hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un uomo di 33 anni di San Vincenzo la Costa.

Il controllo, che ha visto impegnate diverse pattuglie dell'Arma comprese le unità cinofile del Nucleo di Vibo Valentia, ha consentito di trovare, nel corso di una perquisizione domiciliare 106 grammi di cocaina e 3 di marijuana nascosti tra i medicinali per eludere il loro ritrovamento. Tuttavia, nonostante la difficoltà dovuta dalla presenza di forti odori chimici, il fiuto di "Collins", il pastore tedesco in servizio al Nucleo cinofili, ha individuato la droga in parte ancora da tagliare. Sequestrato anche l'occorrente per il confezionamento delle dosi, come bilancini di precisione per pesare lo stupefacente, diversi grammi di mannitolo utilizzata quale sostanza da taglio, nonché un macchinario per termosaldare le dosi. Lo stupefacente, venduto al dettaglio, avrebbe avuto un valore di oltre 16.000 euro. L'arrestato, su disposizione del magistrato di turno alla Procura di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. (ANSA).