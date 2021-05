Ciak per Una femmina dal libro di Lirio Abbate

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Sono iniziate le riprese in Calabria del film Una femmina, con la regia di Francesco Costabile, liberamente ispirato all'acclamato libro Fimmine Ribelli di Lirio Abbate. Il soggetto è firmato dallo stesso giornalista e autore di numerose inchieste insieme a Edoardo De Angelis. Nel cast Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane, Annamaria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro, Mario Russo, Vincenzo De Rosa e con la partecipazione straordinaria di Pina Turco. Le riprese hanno una durata di 5 settimane. La sceneggiatura è di Lirio Abbate, Serena Brugono, Adriano Chiarelli e Francesco Costabile.

Rosa (Lina Siciliano) è una ragazza inquieta e ribelle che vive con sua nonna e suo zio in un paese della Calabria, tra monti e fiumare secche. L'approdo alla vita adulta per Rosa significa tradire la sua famiglia e cercare la propria vendetta di sangue. E quando questa famiglia è la 'Ndrangheta ogni passo può essere fatale.

Il film è prodotto da Attilio De Razza e Pierpaolo Verga, una produzione Tramp Limited e O'Groove in collaborazione e distribuito nelle sale da Medusa Film. (ANSA).