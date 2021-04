Vaccini: in 650 a Crotone per prima giornata vax day

(ANSA) - CROTONE, 24 APR - Sono oltre 650 le persone prenotate nella prima giornata del vax day per il vaccino anti covid all'Hub ospitato nei locali della Croce rossa di Crotone.

L'attività è iniziata come programma alle 9 e proseguirà fino alle 21 come disposto dalla Regione Calabria. L'elevato numero di prenotazioni, tutte riversate su un solo punto vaccinale (non sono stati utilizzati per il vax day gli Hub di Cirò Marina e Mesoraca) ha messo a dura prova l'organizzazione. Anche perché oggi erano previste anche le 'normali vaccinazioni' per chi si era prenotato nei giorni precedenti all'istituzione del vax day.

In particolare 164 persone che sono state vaccinate con il Pfizer (richiami e persone fragili). Per questo motivo Asp e Croce Rossa hanno realizzato nel padiglione due percorsi distinti: uno per il vax day con la somministrazione come previsto del vaccino Astrazeneca ed uno per i soggetti da vaccinare con il Pfizer. All'ingresso venivano distribuiti biglietti di diverso colore (rosso e verde) per indirizzare le persone sul giusto percorso. L'Asp di Crotone per fare fronte all'ingente numero di prenotazioni ha aumentato il personale medico ed infermieristico. Diverse le persone non ritenute idonee alla vaccinazione con Astrazeneca (per patologie o allergie) che saranno richiamate in speciali sedute di vaccinazioni che si tengono all'ospedale di Crotone. Per la seconda giornata del vax day di domani ancora non si conosce il numero delle persone prenotate.

I problemi maggiori, considerato l'afflusso ingente in una sola giornata, si sono verificati all'esterno della struttura poiché tanta gente si è presentata prima dell'orario indicato sulla prenotazione. Alle 9 c'erano già in attesa persone prenotate tra le 11 e le 12. A complicare le cose anche la mancata raccolta di alcuni cumuli di rifiuti ingombranti abbandonati anche in mezzo alla sede stradale in modo illegale la sera precedente nei pressi della vicina isola ecologica del Comune di Crotone. Anche per questo la Polizia locale, che già la sera precedente aveva avvisato la società Akrea che si occupa della raccolta dei rifiuti, ha chiuso la strada al traffico per la sicurezza delle persone che stazionavano in attesa di entrare nel punto vaccinale. (ANSA).