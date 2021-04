COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 20 APR - Tornano a salire, dopo il calo fisiologico del fine settimana, i nuovi contagi in Calabria.

Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 450 con 3.956 tamponi fatti ed un rapporto tamponi-positivi dell'11,37%.

Cinque le vittime con il totale da inizio pandemia che sale a 955. Ancora in crescita i ricoveri (+3) in area medica (478) con il tasso di occupazione dei posti letto che resta al 50% e restano stabili quelli in rianimazione (47) con il tasso al 31%.

I casi attivi passano dai 13.863 di ieri ai 14.034 di oggi (+171).

E mentre la curva dei contagi fa fatica a scendere, da oggi è attiva la prenotazione dei vaccini anti Covid per gli over 60. A renderlo noto è la protezione civile regionale, ricordando che "le somministrazioni saranno effettuate con vaccino AstraZeneca presso gli hub e i principali centri vaccinali".

E sul fronte dei vaccini, con i dati del sito dell'Agenzia italiana del farmaco aggiornati alle 17.13, la Calabria resta ultima per quantità di somministrazioni con 408.470 dosi utilizzate sulle 528.530 disponibili, pari al 77,3%. Sul sito sono stati anche scorporati i dati delle somministrazioni che finivano sotto la categoria "altro". Emerge così che gran parte dell'"altro" che si registrata in Calabria rientra adesso nella categoria soggetti fragili e Caregiver con 84.387 dosi inoculate. Gli "altro" sono adesso 11.833. Gli over 80 vaccinati sono 118.336 e 81.967 gli operatori socio sanitari.

Le dosi somministrate a personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio sono 21.765 e 24.125 agli ospiti nelle Rsa. Nella fascia 70-79 anni i vaccini inoculati sono 21.302 e 6.616 quelli nella fascia 60-69.

Tra il personale scolastico hanno avuto il vaccino in 24.288 mentre 13.851 sono andate al comparto difesa e sicurezza.

(ANSA).