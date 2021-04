Covid: in Calabria 593 positivi, stabili i ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 11 APR - Sono 593 i nuovi positivi individuati in Calabria con 3.212 tamponi fatti ed un rapporto tamponi positivi del 18,46%. Sei le vittime, con il totale che sale a 903, mentre sono stabili i ricoveri con un nuovo ingresso in area medica (473) e nessuno in terapia intensiva (38). Gli isolati a domicilio sono 12.045 (+146) mentre i nuovi guariti 440 (38.222). In crescita i casi attivi, passati dai 12.409 di ieri ai 12.556 di oggi. Oltre la metà dei casi giornalieri sono stati registrati in provincia di Cosenza (323) dove le strutture ospedaliere sono in grave difficoltà da giorni con i reparti saturi. In rialzo i casi nel reggino (120). Seguono poi le province di Crotone (58), Catanzaro (52) e Vibo Valentia (40).

Ad oggi sono stati sottoposti a test 658.059 soggetti per un totale di 702.593 tamponi e 51.681 positivi. I dati sono forniti dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 6.352 (133 in reparto AO di Cosenza; 22 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 6.144 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.141 (9.736 guariti, 405 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.938 (61 in reparto all'AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 29 in reparto all'AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2.823 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.734 (4.626 guariti, 108 deceduti). Crotone: casi attivi 1.109 (43 in reparto; 1.066 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.531 (3.471 guariti, 60 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 436 (17 ricoverati, 419 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.139 (4.066 guariti, 73 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.660 (101 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 20 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.532 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.271 (16.014 guariti, 257 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 61 (61 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). (ANSA).